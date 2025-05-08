Maradona'nın öldüğü kliniğe polis baskın düzenledi! Belgelere el konuldu

Haberde, baskında Maradona'nın tedavisiyle ilgili çok sayıda laboratuvar sonucu, 300 tıbbi belge ve 500'den fazla e-postaya el konulduğu kaydedilerek, kararın alınmasında Olivos Kliniği yöneticisi Pablo Dimitroff ile Yoğun Bakım Şefi Fernando Villarejo'nun mahkemede verdiği çelişkili ifadelerin etkili olduğu vurgulandı.