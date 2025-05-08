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Maradona'nın öldüğü kliniğe polis baskın düzenledi! Belgelere el konuldu

Maradona'nın öldüğü kliniğe polis baskın düzenledi! Belgelere el konuldu

10:398/05/2025, Perşembe
AA
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Maradona'nın ölümünün ardından kliniğe soruşturma açılmıştı.
Maradona'nın ölümünün ardından kliniğe soruşturma açılmıştı.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında dava dosyasına yeni 300 tıbbi belge ve 500'den fazla e-posta konuldu.

Ulusal basında yer alan haberde, savcılığın talebi doğrultusunda Buenos Aires eyalet polisi, Maradona'nın hayatının son günlerinde kaldığı Olivos Kliniği'ne baskın düzenlediği belirtildi.


Haberde, baskında Maradona'nın tedavisiyle ilgili çok sayıda laboratuvar sonucu, 300 tıbbi belge ve 500'den fazla e-postaya el konulduğu kaydedilerek, kararın alınmasında Olivos Kliniği yöneticisi Pablo Dimitroff ile Yoğun Bakım Şefi Fernando Villarejo'nun mahkemede verdiği çelişkili ifadelerin etkili olduğu vurgulandı.


Operasyonun sabah saatlerinde gerçekleştirildiği aktarılan haberde, polis yetkililerinin kliniğin sorumlu hekimi Juan Molinos, müdürü Pablo Castiello ve kliniğin sahibi olan Swiss Medical şirketinin yasal temsilcisi Gabriel Ravinovich ile görüştüğü belirtildi.


Polis raporunda baskının amacının, sanıkların mahkemeye sunmadığı delillere ulaşılması, Maradona'nın 3-11 Kasım 2020'de aldığı tedaviye ilişkin tüm kayıtların ele geçirilmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.


Maradona'nın ölümü


Maradona'nın ölümünün ardından soruşturma açılmış, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 şüpheli, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.


Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.



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