Spor Marcaonun Galatasaraydaki geleceği belli oldu
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Marcao'nun Galatasaray'daki geleceği belli oldu

Galatasaray'da Giresun deplasmanında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk sallayan Marcao ile ilgili resmi karar belli oldu. Marcao'nun süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Öte yandan Brezilyalı savunma oyuncusunun satışı da söz konusu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcao satılacak mı: Marcaoya teklif var mı?
Marcao sezon başında sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmıştı.

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao ile ilgili kulüp yönetiminden ilk açıklama yapıldı. Sarı kırmızılılarda 25 yaşındaki savunma oyuncusu süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Öte yandan Marcao için kulübün elinde iki önemli teklifin olduğu iddia edildi. Gazeteci Haluk Yürekli, Marcao'nun 8 milyon euro karşılığında Zenit'e transfer olabileceğini belirtirken Ayhan Şensoy da Brezilyalı savunma oyuncusu için 12 milyon euroluk teklifin olduğunu öne sürdü.

Marcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?

A takım idmanlarına alınmayan Marcao'nun tekliflerin resmileşmesi halinde satılacağı belirtilirken yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğu ifade edildi. Marcao'nun son günlerde sosyal medya hesabına gelen tehdit mesajları sebebiyle Türkiye'den ayrılışına sıcak baktığı belirtildi.

Marcao özür dilemişti

Galatasaraylı futbolcu Marcao, dün yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu, ailesi ve Galatasaraylılardan özür dilemişti. Brezilyalı oyuncu, kendisi hakkında verilecek her türlü cezaya da razı olduğunu belirtmişti.

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  • "Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Şiddetle uyarıyorum. Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Hocamızla ve takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz. Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda kendi hevesleri için Galatasaray'da alınması istenen aksiyonları kimse Galatasaray'a dikte edemez! Özellikle bazı televizyonlarda bazı yorumcuların seviyesiz yorumlarına cevap vermiyor olmamız yanlış anlaşılmasın."

Galatasaraylı futbolcu Marcao takım arkadaşı Kerem'den özür diledi
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Galatasaraylı futbolcu Marcao takım arkadaşı Kerem'den özür diledi

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