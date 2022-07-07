Marcao Sevilla yolcusu

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, transferde de hareketli günler yaşanıyor. Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda, ayrılacak ya da satılacak oyuncular için de yoğun mesai harcanıyor.

Galatasaray’ın yüksek bonservisle satmak istediği oyuncuların başında Marcao geliyor. Bu durumda, Brezilyalı oyuncunun gitme ısrarı da etkili oldu. 26 yaşındaki stoper, uzun süredir görüşme halinde olduğu Sevilla ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibiyle bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

Marcao’ya Rus ekibi Zenit de talip olmuştu. Kariyerini Rusya’da sürdürmek istemeyen 26 yaşındaki oyuncu, İspanya’da forma giymeyi tercih etti.

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Teklif 12 milyon euro

İki kulüp arasında bonservis bedeli konusu da çözülme aşamasına geldi. Sevilla’nın Marcao için 12 milyon euroluk bir teklif yaptığı ancak Galatasaray’ın fiyatı artırmak istediği öğrenildi.

Futbol direktörü Cenk Ergün’ün, İspanyol ekibiyle yapacağı pazarlıklar sonrası transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Marcao, 2019 yılının Ocak ayında Portekiz ekibi Chaves’ten transfer edilmişti. 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da geçirdiği 3,5 sezonda, 141 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı oyuncu, 2 kez de asist yaptı.

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