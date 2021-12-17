Spor Marcao takımla çalıştı
FUTBOL FUTBOL

Marcao takımla çalıştı

Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao Teixeira, kontrollü bir şekilde takım çalışmasına katıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Marcao takımla çalıştı
Sivasspor maçında forma giyememişti.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde taktik çalışmasının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Marcao Teixeira'nın kontrollü bir şekilde takım çalışmasına katıldığı, Sacha Boey'in ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Fernando Muslera ve Christian Luyindama'nın tedavilerine devam edildiği duyuruldu.

Luyindama ile yollar ayrılacak
SPOR
Luyindama ile yollar ayrılacak
Yola çıkacaklar dikkat

Yola çıkacaklar dikkat

Haftanın son iş gününde yağmur nedeniyle trafik kilit.
Üç doz ne kadar koruyor?

Üç doz ne kadar koruyor?

Sinovac'tan Omicron açıklaması.
Doğu Perinçekten şoke eden sözler: Uygur Türkleri villalarda yaşıyor

Balkanlar üzerinden geliyor, eksi 20 dereceleri görebiliriz.

​Merkez Bankası dövizdeki sağlıksız fiyat oluşumları sonrası harekete geçti.

Ehliyet alımında devrim niteliğinde değişiklikler yolda.

​Otomobil bayileri akıl almaz yöntemlerle vatandaşları soyuyor.

İstanbul'da sahte alkolden 22 kişi öldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.