Marcao takımla çalıştı

Ekonomi

Yeni asgari ücret sonrası dikkat çeken detay: Tüm maaşlar 215 lira artacak

Asgari ücrete kadar olan kazançlardan gelir vergisi kesilmeyeceği için AGİ uygulaması da yeni yıldan itibaren sona erecek ve tüm çalışanların 5004 liraya kadar olan brüt kazançları vergi dışı bırakılacak. Bu sayede gelecek yıl hiç zam almasalar dahi bekâr işçi ve memurun eline geçen net ücret otomatikman 215 lira artacak.