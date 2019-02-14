Marcao'dan Benfica maçı sonunda penaltı isyanı

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Benfica ile oynadıkları karşılaşmadan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Penaltının oyunlarına ciddi şekilde etki ettiğini belirten Marcao, pozisyonun kesinlikle penaltı olmadığını ifade etti.

Marcao'nun maç sonu açıklamaları şöyle;

Bu zamana kadar hep dürüst olmayı kendime ilke edindim. Pozisyon penaltı değildi. Hatalar yaptık, artık bu hataları düzeltmemiz gerekiyor. Bu maçı unutup 2. maça hazırlanmalıyız. Bir maçımız daha var, futbolda her şey olabilir.