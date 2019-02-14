UEFA AVRUPA LİGİ

Marcao'dan Benfica maçı sonunda penaltı isyanı

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Benfica maçında sebebiyet verdiği penaltıyla ilgili mücadele sonunda konuştu. 22 yaşındaki stoper, "Bu zamana kadar hep dürüst olmayı kendime ilke edindim. Pozisyon penaltı değildi" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Brezilyalı stoper Marcao, Avrupa kupalarında ilk defa forma giydi.

Brezilyalı stoper Marcao, Avrupa kupalarında ilk defa forma giydi.

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Benfica ile oynadıkları karşılaşmadan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Penaltının oyunlarına ciddi şekilde etki ettiğini belirten Marcao, pozisyonun kesinlikle penaltı olmadığını ifade etti.

Marcao'nun maç sonu açıklamaları şöyle;

Bu zamana kadar hep dürüst olmayı kendime ilke edindim. Pozisyon penaltı değildi. Hatalar yaptık, artık bu hataları düzeltmemiz gerekiyor. Bu maçı unutup 2. maça hazırlanmalıyız. Bir maçımız daha var, futbolda her şey olabilir.


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