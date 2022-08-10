Marcao'dan Nelsson iddialarına yalanlama

Daha önce Galatasaray’dan Marcao’yu kadrosuna katan Sevilla, Victor Nelsson ısrarını da devam ettiriyor. Bu konuda sarıkırmızılılara 2 kez teklif yapan ve geri çevrilen İspanyol kulübü 23 yaşındaki futbolcu için 3. teklifini yaptı.

Galatasaray 20 milyon euro istiyor

İspanya’dan todofichajes’in haberine göre; daha önce Nelsson için 10 ve 13 milyon euroluk iki teklif yapan Sevilla Sportif Direktörü Monchi, transferi kısa sürede bitirmek adına bu kez teklifini çok daha fazla yükseltti ve Norveçli futbolcu için bu kez 18 milyon euro teklif etti. Galatasaray, 20 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyi düşünmezken, pazarlıklarını sürdüğü öğrenildi.

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Marcao yalanladı

Galatasaraylı eski futbolcu Marcao, Victor Nelsson’u arayarak Sevilla’ya çağırdığına yönelik çıkan haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.

İşte Marcao'nun paylaşımı;

Marcao'nun paylaşımı



