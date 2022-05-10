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Marcelo Guedes'in kovulma nedeni şaşırttı

Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo Guedes’in maç sonu soyunma odasında gaz çıkardığı için Lyon'da kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcelo Guedesin kovulma nedeni şaşırttı
Marcelo Guedes, Lyon formasıyla çıktığı 167 maçta 8 gol atıp 2 asist kaydetmişti.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'in Lyon'da oynadığı dönemde kadro dışı kalmasıyla ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

34 yaşındaki futbolcunun kötü performans nedeniyle değil, soyunma odasındaki uygunsuz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Marcelo, 3-0 kaybedilen Angers maçı sonrası soyunma odasında sık sık gaz çıkardı. Gaz çıkararak dakikalarca güldüğü belirtilen Brezilyalı futbolcunun bu nedenle teknik direktör Peter Bosz ile sorun yaşadığı ve takımdan uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo, şu an kulüpsüz durumda.
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo, şu an kulüpsüz durumda.

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