Marcelo Guedes'in kovulma nedeni şaşırttı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'in Lyon'da oynadığı dönemde kadro dışı kalmasıyla ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
34 yaşındaki futbolcunun kötü performans nedeniyle değil, soyunma odasındaki uygunsuz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Marcelo, 3-0 kaybedilen Angers maçı sonrası soyunma odasında sık sık gaz çıkardı. Gaz çıkararak dakikalarca güldüğü belirtilen Brezilyalı futbolcunun bu nedenle teknik direktör Peter Bosz ile sorun yaşadığı ve takımdan uzaklaştırıldığı kaydedildi.