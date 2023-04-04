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Spor

Marco Paixao gol krallığında yeniden zirvede: Hedef 4. krallık

Altay’ın 38 yaşındaki golcüsü Marco Paixao, 1. Lig’de kaydettiği 17 golle, gol krallığında Sakaryaspor’da top koşturan Kasongo ile zirveyi paylaşıyor.

Haber Merkezi
11:16 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Marco Paixao gol krallığında zirvede yer alıyor.

Marco Paixao gol krallığında zirvede yer alıyor.

Altay forması giyen Marco Paixao, bu sezon 1. Lig’de siyah-beyazlı ekibin hücum organizasyonlarında takımı yönlendirmesi ve liderlik yapmasının yanı sıra skora verdiği katkıyla da gol yükünü çekiyor. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde Altay formasıyla 27 maça çıkarken, 17 de gol kaydetti.


Bu süreçte Portekizli oyuncu, takımının en fazla gol atan oyuncusu olurken, Spor Toto 1. Lig’de Sakaryaspor forması giyen Kabongo Kasongo ile de gol krallığını paylaşıyor.


Daha önce 3 kez kazandı

Paixao, daha önce Altay formasıyla 2018-2019 sezonunda 29, 2019-2020 sezonunda 22 ve 2020-2021 sezonunda ise 21 golle 1. Lig’in en fazla gol atan oyuncu olmuştu.


Öte yandan 2 de asisti bulunan Portekizli oyuncu, Altay’ın bu sezon attığı 36 golün 19’una (17 gol, 2 asist) doğrudan katkı sağladı.




#Marco Paixao
#Altay
#1. Lig
1 saat önce
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