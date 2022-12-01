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Marek Hamsik: "Fenerbahçe ile arayı kapatacağız"

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, geçen sezon elde ettikleri başarıları tekrarlayabileceklerine inandığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Marek Hamsik ne dedi?
Marek Hamsik

Bordo-mavililerin Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kampta açıklamada bulunan 35 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sene tarih yazdıklarını ifade etti.

"Geçen seneki başarıyı tekrarlayabiliriz"

Hem ligi kazanıp hem de Süper Kupa zaferi yaşadıklarını hatırlatan Hamsik, "Takımımız için çok önemli anlardı. Geçmiş başarılar geçmişte kalıyor, önümüze bakmamız gerekiyor. İnanırsak bu sene de geçen sene yaptığımız başarıyı tekrarlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Çalışmamız ve inanmamız gerekiyor"

Aranın kendileri için önemli olacağını vurgulayan tecrübeli orta saha, "Verilen ara sezonun geri kalanına hep beraber hazırlanabilmemiz için iyi bir fırsat oldu. Geçen sene lige çok iyi bir başlangıç yapmıştık ve sonuna kadar bunu sürdürüp en tepede yer almıştık. Bu sene daha farklı oldu. Lig biraz daha yarışmacı. 8 takımın 7 puanlık farkla sıralandığını görüyoruz. Bizim de zirveyle aramızda 6 puan fark var. Kapanabilir bir fark, sadece çalışmamız ve inanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"En iyi savunma yapan şampiyon olur"

Hamsik, rakamlar üzerine bakılınca orta sahada rakibi karşılamada iyi olmadıklarının hatırlatılması üzerine, "Bunun üzerine konuştuğunuzda iyi olmadığını görüyorsunuz ama bilinen bir söz vardır en iyi savunma yapan ligi kazanır, şampiyon olur. Bunun üzerine çalışacağız ve bu durumu daha iyi bir hale getireceğiz" dedi.

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