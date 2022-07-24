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Marek Hamsik: "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, Süper Kupa'nın büyük hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Hamsik, "Süper kupa finalinde taraftarlarımız yine o stadı dolduracak ve bize o desteği verecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Marek Hamsik: Şampiyonlar Ligine katılacağız
Marek Hamsik, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu Trabzonspor ile yaşadı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, Süper Kupa finali öncesi açıklamalarda bulundu.

"Süper kupa da o büyük hedeflerden biri"

Hamsik, yaptığı açıklamada, sezona kupa maçıyla başlayacaklarını ve kupayla da ligin sonlanabileceğini belirterek, "İlginç ama güzel bir duygu olacak bizim için. Sezonun ilk maçında büyük ve önemli bir maça çıkıyorsunuz. Kupa kazanabileceğiniz bir maça çıkıyorsunuz. En büyük hedeflerimiz kupaları kazanabilmek. Süper kupa da o büyük hedeflerden biri" dedi.

"Taraftarlarımız bize çılgınca destek veriyor"

Kupa mücadelesinde Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Slovak oyuncu, "Daha önce bu statta gerçekten harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız çılgınca destek veriyor bize, her zaman yanımızda olduklarını gösteriyor zaten. Umuyorum bu kupa maçında, Süper kupa finalinde taraftarlarımız yine o stadı dolduracak ve bize o desteği verecek" şeklinde konuştu.

"Umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"

Hamsik, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın da harika bir duygu olacağını ancak henüz grup aşamasında bulunmadıklarına dikkat çekti. Play-off maçları oynayacaklarını söyleyen Slovak yıldız, "Umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak özel bir duygu tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her oyuncunun hayalidir. Çünkü çok özel bir yarışma alanı. Biz de umuyorum katılacağız ve Trabzonspor ile birlikte birçok maç oynayacağız." ifadelerini kullandı.

"Sahada en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz"

Hamsik, takımlarına gösterdikleri destekten dolayı bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti. Geçen sezon kutlamalar ve sezon boyunca taraftarların kendilerine büyük destek verdiğini belirten Hamsik, "Onlara bundan dolayı teşekkür etmemiz gerekir. Biz taraftarlarımıza yalnızca teşekkür edebiliriz, çünkü harika bir destekti. Onlardan yine ricam bu sene de stadımızı doldurmaları. Onlar olduğunda sahada 12. oyuncu oluyorlar. Taraftarlarımızın desteğine her zamanki gibi ihtiyacımız olacak. Biz de Trabzonspor forması için sahada en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz" dedi.

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