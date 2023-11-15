Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı ve genel averaj ile milli ara öncesinde liderlik koltuğuna oturdu. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler arka arkaya iki hafta puan kaybı yaşamış oldu. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.