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Spor

Sakatlanan Mario Balotelli 2-3 ay yok

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a Mario Balotelli'den kötü haber geldi. Yıldız ismin ameliyat için İtalya'da bulunduğu, 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

11:50 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:53 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mario Balotelli

Mario Balotelli

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin sakatlık haberi ile sarsıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada; daha önce bir sakatlığı bulunan Mario Balotelli'nin İtalya'da ameliyat olacağı ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.


2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, geride kalan sezonu Sion'da geçirdi. İtalyan futbolcu, bir sezonunun ardından tekrardan Adana Demirspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.


Mario Balotelli, bu sezon Adana Demirspor ile çıktığı 5 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.






#Adana Demirspor
#Mario Balotelli
#Sakatlık
14 dakika önce
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