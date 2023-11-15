Mario Balotelli
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin sakatlık haberi ile sarsıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada; daha önce bir sakatlığı bulunan Mario Balotelli'nin İtalya'da ameliyat olacağı ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, geride kalan sezonu Sion'da geçirdi. İtalyan futbolcu, bir sezonunun ardından tekrardan Adana Demirspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Mario Balotelli, bu sezon Adana Demirspor ile çıktığı 5 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.