Mario Balotelli için istenen bonservis belli oldu

Murat Sancak, ligin ikinci yarısına deplasmanda Fenerbahçe galibiyetiyle başladıklarını anımsattı.

Ligin 21. haftasında sahalarında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan Sancak, "İnşallah önümüzdeki maçları da alıp devam etmek istiyoruz. Yıl sonuna kadar hedefimiz ilk 10 içinde olmak. Daha önce de söyledim, baktık iyi gidiyoruz, Avrupa'ya da yakınız niye olmasın?" diye konuştu.

Sancak, futbolcuların da önlerindeki maça bakarak ilerlediğini vurgulayarak, "Onları ilk maçlarına odaklandırıyoruz. Avrupa onların kafasında şu an yok" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Sancak, şunları kaydetti:

"Teknik direktör Vincenzo Montella ile belirlediğimiz bölgeler var. Eksik kalan bölgelere transfer yapacağız. İyi futbolcu bulursak transfer edeceğiz, bulamazsak da etmeyeceğiz. Francis Ezeh ile İzzet Çelik arkadaşımızı Tuzlaspor'a kiralık verdik. Orada gidip en azından oynasınlar çünkü şu anda burada yer bulamıyorlar."

Balotelli için 10 milyon euro istiyor

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Süper Lig'de forma giydiği 18 maçta 7 gol atan ve 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mario Balotelli'ye transfer teklifleri olduğunu aktaran Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balotelli gibi futbolcuya her zaman teklif gelir ama şu anda vermeyi düşünmüyoruz. Balotelli'ye 6-6,5 milyon euro civarında bir teklif geldi ama vermeyi düşünmüyoruz çünkü onun ayarında bir futbolcu almaya kalktığın zaman bu fiyata alamazsın. Benim Balotelli'yi satabilmem için 10 milyon euroyu ceplerine koymaları lazım. Gerçi serbest kalma maddesi daha düşük ama ben 'git' demezsem gitmez. Balotelli ile ağabey-kardeş gibiyiz. Beni çok sever, sayar. Ben de onu çok severim. İyi bir ilişkimiz var."

Başkan Sancak, "Adam, adam" ifadesini kullandığı teknik direktör Montella ile takımdan ayrılmak istemediği sürece birlikte çalışacaklarını vurguladı.

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"3-5 yıl içerisinde herkesin ikinci takımı oluruz"

Türk futbolunda herkesin iyi mücadele etmesi gerektiğini anlatan Sancak, "Hatta ben futbolculara 'Bundan sonra yerde yatmak yok, oyun oynayın' dedim. Hatta Fenerbahçe maçında da gördünüz, öyle yerde yatan bir Adana Demirsporlu yoktu. Onun için buradan bütün kulüp futbolcularına da sözüm olsun, yapmayın, oyun oynayın" ifadelerini kullandı.

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Başkan Sancak, diğer takım taraftarlarının da ikinci takımı olmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Herkesin gönlünde bir takım var. Biz gönlünde bir takım olanın ikinci takımı olmak istiyoruz. Hatta taraftarlara da yazdım. O noktada da taraftarlarımızdan beklentilerimiz var. Onlar da bu işin içerisinde olsun. İnanıyorum ki 3-5 yıl içerisinde herkesin ikinci takımı oluruz. Gönüllerde ikinci takım olduğunda, bazılarının da birinci takımı oluruz zaten. Önemli olan gönüllerde ikinci takım olmak."



