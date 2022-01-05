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Mario Balotelli koronavirüse yakalandı

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyruldu. Resmi siteden yapılan açıklamada İtalyan futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

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Haber Merkezi DHA
Mario Balotelli koronavirüse yakalandı
Mario Balotelli bu sezon Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.


Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

  • "Futbolcumuz Mario Balotelli’nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya’da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya’da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz"

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