Mario Balotelli koronavirüse yakalandı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç’ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’a cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Türkiye’yi hedef alan ithamları hakkındaki soruya, “Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı çalışmasını reddediyoruz” cevabını verdi.