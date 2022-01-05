Mario Balotelli koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.
- "Futbolcumuz Mario Balotelli’nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya’da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya’da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz"
Adana Demirspor, pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.