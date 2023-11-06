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Spor

Marius Sumudica Rizespor maçında kırmızı kart gördü

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi. Sahaya girdiği ve küfür ettiği iddia edilen Rumen teknik adam, Süper Lig'de bundan önceki kariyerinde de birçok kez kırmızı kart görmüştü.

21:41 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 21:53 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Marius Sumudica - Gaziantep Teknik Direktörü

Marius Sumudica - Gaziantep Teknik Direktörü

Gaziantep FK'nın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında Sumudica büyük bir şok yaşadı. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan, Rumen teknik adama direkt kırmızı kart gösterdi. Sumudica gördüğü kırmızı kartın ardından Şansalan'a ve dördüncü hakeme itirazlarda bulundu.

Sumudica'nın kırmızı kartı görmeden önceki pozisyonda sahaya girdiği ve küfür ettiği iddia edildi. Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de bundan önceki kariyerinde de birçok kez kırmızı kart görmüştü.

Sumudica, Gaziantep'in başına geçtiğinden bu yana 7 maçta 12 puan topladı.


#Gaziantep
#Sumudica
#Rizespor
2 gün önce
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