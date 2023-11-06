Marius Sumudica Rizespor maçında kırmızı kart gördü

Gaziantep FK'nın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında Sumudica büyük bir şok yaşadı. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan, Rumen teknik adama direkt kırmızı kart gösterdi. Sumudica gördüğü kırmızı kartın ardından Şansalan'a ve dördüncü hakeme itirazlarda bulundu.

Sumudica'nın kırmızı kartı görmeden önceki pozisyonda sahaya girdiği ve küfür ettiği iddia edildi. Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de bundan önceki kariyerinde de birçok kez kırmızı kart görmüştü.