Markovic Trabzonspor'a veda etti

Ligin son haftasında bordo-mavili takıma veda eden Sırp oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ayrılığı duyurdu. Ailevi sorunlarını gerekçe gösterip veda eden Markovic, "Kişisel ailevi sorunlarımdan dolayı sezonu birkaç gün erken bitirmek zorunda kaldım. Trabzonspor’un tüm oyuncularına, taraftarlarına ve çalışanlarına gelecekte bol şans diliyor, en iyi dileklerimi sunuyorum. Beni kabul ettiğiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.