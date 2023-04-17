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Spor

Masuaku imzayı attı

Beşiktaş, Arthur Masuaku’nun bonservisini 2 milyon euro karşılığında aldığını duyurdu.

15:36 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Masuaku

Masuaku

Beşiktaş Kulübü, kiralık olarak forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, transfer sürecinin tamamlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirilirken, şu ifadeler kullanıldı:


"West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır.”






#Beşiktaş
#Masuaku
#Süper Lig
44 dakika önce
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