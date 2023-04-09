Arthur Masuaku'nun 2.2 milyon Euro bedel karşılığında bonservisi alınacak
Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku'nun opsiyonu devreye giriyor.
Giresunspor maçında ilk 11'de yer alan oyuncu, bu sezon 25. kez ilk 11'de yer aldı.
29 yaşındaki sol bek, bununla birlikte opsiyonu tamamlamış oldu.
Bonservisiyle alınacak
Arthur Masuaku'nun 2.2 milyon Euro bedel karşılığında bonservisi alınacak.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden olan Masuaku, bu sezon Beşiktaş adına çıktığı maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.