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Spor

Masuaku'nun opsiyonu devreye giriyor

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığı Arthur Masuaku, Giresunspor maçıyla birlikte gerekli ilk 11 sayısına ulaşmış oldu. Arthur Masuaku'nun 2.2 milyon Euro bedel karşılığında bonservisi alınacak.

20:52 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arthur Masuaku'nun 2.2 milyon Euro bedel karşılığında bonservisi alınacak

Arthur Masuaku'nun 2.2 milyon Euro bedel karşılığında bonservisi alınacak

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku'nun opsiyonu devreye giriyor.

Giresunspor maçında ilk 11'de yer alan oyuncu, bu sezon 25. kez ilk 11'de yer aldı.

29 yaşındaki sol bek, bununla birlikte opsiyonu tamamlamış oldu.

Bonservisiyle alınacak

Arthur Masuaku'nun 2.2 milyon Euro bedel karşılığında bonservisi alınacak.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden olan Masuaku, bu sezon Beşiktaş adına çıktığı maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.




#Arthur Masuaku
#Beşiktaş
#Süper Lig
28 dakika önce
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