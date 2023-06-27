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Spor

Mateo Kovacic transferi resmen açıklandı

Mateo Kovacic transferi resmiyete kavuştu. Manchester City, Mateo Kovacic ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

20:48 . 27/06/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Manchester City, Mateo Kovacic ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı

Manchester City, Mateo Kovacic ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Manchester City, Mateo Kovacic transferini noktaladı.

4 yıllık imza attı

Manchester City, Chelsea'den Mateo Kovacic'i transfer ettiğini resmen açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Transferiyle ilgili konuşan Mateo Kovacic, "Bu benim için harika bir hamle. Manchester City'de oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Benim için dünyanın en iyi takımı Manchester City

Deneyimli orta saha oyuncusu açıklamasının devamında, "Pep'in bu takımını izleyen herkes ne kadar iyi olduklarını bilir. Benim için dünyanın en iyi takımı Manchester City. Kazandıkları kupalar ortada. Bu kadroya katılmak her futbolcunun hayalidir" sözlerini sarf etti.

Chelsea'ye 45 milyon euro'ya gitmişti

Chelsea, Mateo Kovacic'i 2019-20 sezonu başında Real Madrid'den 45 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Mateo Kovacic, 2 gol 2 asistlik katkı verdi.



#Transfer
#Manchester City
#Mateo Kovacic
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