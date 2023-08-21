Mauro İcardi
Trabzonspor'a attığı 2 golle galibiyeti getiren İcardi, bu sezon ilk 11'de forma giydiği 2 resmi maçta 3 gol kaydetti.
Geçen sezon ligde 24 maça çıkan Mauro İcardi, 22 gol 7 asistlik katkı sağlamıştı.
Yıldız oyuncu, derbilerde attığı 8 golle Gheorge Hagi'ye ait olan Galatasaray formasıyla ligde en çok derbi golü atan yabancı oyuncu rekorunu egale etti.
Tecrübeli golcü; Trabzonspor'a karşı çıktığı 2 maçta 3 gol 1 asist, Beşiktaş'a karşı çıktığı 2 maçta 3 gol, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 2 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.