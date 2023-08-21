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Spor

Derbilerin adamı Mauro Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Derbilerde attığı gol sayısını sekize çıkaran yıldız golcü, Hagi'nin rekorunu egale etti.

10:26 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mauro İcardi

Mauro İcardi

Trabzonspor'a attığı 2 golle galibiyeti getiren İcardi, bu sezon ilk 11'de forma giydiği 2 resmi maçta 3 gol kaydetti.


Geçen sezon ligde 24 maça çıkan Mauro İcardi, 22 gol 7 asistlik katkı sağlamıştı.

Mauro İcardi

Yıldız oyuncu, derbilerde attığı 8 golle Gheorge Hagi'ye ait olan Galatasaray formasıyla ligde en çok derbi golü atan yabancı oyuncu rekorunu egale etti.


Tecrübeli golcü; Trabzonspor'a karşı çıktığı 2 maçta 3 gol 1 asist, Beşiktaş'a karşı çıktığı 2 maçta 3 gol, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 2 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.





#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Gol
#Derbi
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