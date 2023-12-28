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Spor

Mauro Icardi'yi hırs bastı

Fenerbahçe'ye karsı çıktığı ilk 2 derbi maçında fileleri havalandıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Kadıköy'de oynanan son derbide ise suskun kaldı. Golcü isim, Turkcell Süper Kupa finalinde yeniden golleriyle ön plana çıkmak istiyor.

09:43 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mauro Icardi, Süper Kupa'da fileleri havalandırmak istiyor.
Mauro Icardi, Süper Kupa'da fileleri havalandırmak istiyor.

Çıktığı bütün derbi karşılaşmalarında fileleri havalandıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Kadıköy'de oynanan son derbide ise suskun kaldı.


Geçen hafta sonu oynanan derbide etkisiz bir görüntü çizen Mauro Icardi, Turkcell Süper Kupa finalinde yeniden golleriyle ön plana çıkmak istiyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla lig ve Avrupa'da toplam 27 maça çıkan Icardi, 17 gol 6 asistlik katkı verdi.


Son haftalarda düşüş yasayan oyuncu Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag maçlarını boş geçti.


Bu arada ligdeki derbide yüzüne darbe alan Icardi, Süper Kupa maçına özel maskeyle çıkacak. Yıldız 4 futbolcu dün reklam çekimleri sırasında ara verdi ve maske ölçüsü verdi. Özel maskenin derbi mücadelesine yetişmesi bekleniyor.






#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Süper Kupa
#Fenerbahçe
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