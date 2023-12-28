Mauro Icardi'yi hırs bastı

Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı sol bek Angelino ile yollar ayrılıyor. Sarı kırmızılı takım, Angelino'nun yerine alacağı oyuncuyu da buldu. Galatasaraylı taraftarlar uzun süredir skorer bir sol bek oyuncusu bekliyordu. Galatasaray yönetimi de Jagiellonia forması giyen Bartlomiej Wdowik ve Brest'te oynayan Bradley Locko için devreye girdi. Galatasaray, Wdowik - Locko ikilisinden birini transfer etmek istiyor.