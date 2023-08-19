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Spor

Maxi Gomez La Liga yolunda

Trabzonspor'un santrfor oyuncusu Maxi Gomez'in La Liga ekibi Cadiz'e transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Uruguaylı golcü, Galatasaray maçında bordo-mavili formayla son kez sahaya çıkacak.

14:47 . 19/08/2023 Cumartesi
DHA
Maxi Gomez, Trabzonspor formasıyla çıktığı 35 maçta 7 gol atıp 6 asist yaptı.

Maxi Gomez, Trabzonspor formasıyla çıktığı 35 maçta 7 gol atıp 6 asist yaptı.

Bordo-mavili takımda bugün oynayacağı Galatasaray maçı öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Trabzonspor'da Serkan Asan'ın Pendikspor'a kiralanmasının ardından Maxi Gomez'in ayrılığı da netleşmeye başladı.


Bir süredir takımdan ayrılmak istediğini dile getiren 27 yaşındaki santrfor, La Liga ekiplerinden Cariz'e transfer olmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibiyle bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda Uruguaylı oyuncunun transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldı.



Son kez sahaya çıkıyor

Cadiz'le satın alma opsiyonlu olarak kiralama görüşmeleri yapılan Gomez, bu akşam oynanacak Galatasaray maçında son kez kadroda olacak. Golcü oyuncu, müsabakanın bitiminde sağlık kontrollerinden geçmek için takımdan ayrılarak İspanya'ya gidecek.





























#Trabzonspor
#Maxi Gomez
#Cadiz
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