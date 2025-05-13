Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mazıdağı Fosfatspor dolu yağışına rağmen antrenmana devam etti

Mazıdağı Fosfatspor dolu yağışına rağmen antrenmana devam etti

10:5513/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Mazıdağı Fosfatspor dolu yağışına rağmen antrenmana devam etti
Mazıdağı Fosfatspor dolu yağışına rağmen antrenmana devam etti

Nesine 3. Lig’de mücadele eden Mazıdağı Fosfatspor, play-off yarı finalinde Balıkesirspor ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde antrenman yapan futbolcular, antrenman sırasında aniden bastıran dolu yağışıyla karşılaştı. Kısa sürede zemini beyaza bürüyen doluya rağmen oyuncular, yağışın sona ermesinin ardından çalışmalarına devam etti.

Beyaz örtüyle kaplanan stadyumda idmanlarını sürdüren Mazıdağı Fosfatspor, zorlu Balıkesirspor maçı öncesi moral ve motivasyonunu yüksek tutmayı hedefliyor.

#Mazıdağı Fosfatspor
#Balıkesirspor
#3. lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde