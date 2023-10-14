Mbappe Platini'yi geride bıraktı

Mücadelenin 7. ve 53. dakikalarında 2 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe, milli takım ile toplamda 42 gole ulaştı. Mbappe, bu sonuçla birlikte Fransız efsane Michel Platini’yi geride bırakarak en golcü 4. Fransız futbolcu oldu.