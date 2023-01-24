Mbappe, PSG tarihine geçti

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Mbappe attığı gollerle göz kamaştırıyor
Kylian Mbappe, fark yaratmaya devam ediyor.
Formda bir sezon geçiren Mbappe,attığı goller ile Paris Saint Germain takımını sırtlıyor.
Fransa kupasında karşılaştığı Pays de Cassel'i 7-0 mağlup eden Paris ekibinde yıldız futbolcu 5 gol kaydetti.
Son 16 turuna kalan Paris Saint Germain' de Mbappe, kulüp tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu unvanını elde etmeyi başardı.
24 yaşındaki futbolcu, Fransa liginde de performansı ile göz kamaştırıyor.
Mbappe, kaydettiği 13 gol ile ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.