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Spor

Mbappe, PSG tarihine geçti

Kylian Mbappe, Paris Saint Germain'in Fransa Kupasında Pays de Cassel'i 7-0 yendiği maçta 5 gol atarak kulüp tarihine geçti. Ayrıca yıldız isim bu sezon attığı 13 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

17:58 . 24/01/2023 Tuesday
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Mbappe attığı gollerle göz kamaştırıyor

Mbappe attığı gollerle göz kamaştırıyor

Kylian Mbappe, fark yaratmaya devam ediyor.

Formda bir sezon geçiren Mbappe,attığı goller ile Paris Saint Germain takımını sırtlıyor.

Fransa kupasında karşılaştığı Pays de Cassel'i 7-0 mağlup eden Paris ekibinde yıldız futbolcu 5 gol kaydetti.

5 gol atan ilk oyuncu oldu

Son 16 turuna kalan Paris Saint Germain' de Mbappe, kulüp tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu unvanını elde etmeyi başardı.

24 yaşındaki futbolcu, Fransa liginde de performansı ile göz kamaştırıyor.

Mbappe, kaydettiği 13 gol ile ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.




#PSG
#Kylian Mbappe
#Fransa 1. Futbol Ligi
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Mbappe, PSG tarihine geçti
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