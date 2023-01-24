Mbappe, PSG tarihine geçti

Fransa Kupası son 32 turunda Pays de Cassel ve PSG karşı karşıya geldi. PSG maçı 7-0’lık üstünlükle tamamlandı. PSG’nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe 5 gol atarak maça damga vurdu. Diğer iki golü ise Neymar ve Carlos Soler kaydetti. Bu sonuçla PSG kupada son 16 turuna yükseldi. Pays de Cassel - PSG maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.