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Spor

Mbappe'den transfer açıklaması

PSG forması giyen Kylian Mbappe, hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı. Kylian Mbappe yaptığı açıklamada gelecek sezon da PSG'de forma giyeceğini duyurdu.

20:38 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Mbappe'nin adı Real Madrid ile anılıyordu

Mbappe'nin adı Real Madrid ile anılıyordu

Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Kylian Mbappe söz konusu haberleri yalanladı.


İddialara sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yanıt veren Fransız forvet, "Yalanlar... Her zaman aynı şeyler. Yalan ne kadar büyük olursa, o kadar inandırıcı duruyor. Önceden de söylediğim gibi, çok mutlu olduğum PSG'de gelecek sezon devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



PSG'ye 2017'de Monaco'dan transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun kontratı, gelecek sezon sona erecek. Sözleşmede, tarafların onaylaması halinde bir yıllık opsiyon da yer alıyor.


Fransa basınında yer alan haberlerde, Real Madrid'in, Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi takımlarından El-İttihad'a transfer olan Karim Benzema'nın boşluğunu Mbappe ile doldurmayı planladığı öne sürülüyordu.


PSG formasıyla 260 maçta 212 gol ve 98 asiste imza atan Mbappe, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.




#Kylian Mbappe
#PSG
#Real Madrid
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