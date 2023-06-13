Mbappe'den transfer açıklaması

İddialara sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yanıt veren Fransız forvet, "Yalanlar... Her zaman aynı şeyler. Yalan ne kadar büyük olursa, o kadar inandırıcı duruyor. Önceden de söylediğim gibi, çok mutlu olduğum PSG'de gelecek sezon devam edeceğim." ifadelerini kullandı.