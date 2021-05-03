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Mbaye Diagne Premier Lig'de gol atmaya devam ediyor

Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, takımında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bonservisi sarı kırmızılılarda olan Senegalli forvet, Wolverhampton mücadelesinde attığı kafa golüyle takımının beraberlik golünü atarken Premier Lig'de 3. golünü kaydetmiş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbaye Diagne Premier Ligde gol atmaya devam ediyor
Mbaye Diagne'nin attığı gol sonrasında yaşadığı sevinç.

Galatasaray'dan sezon ortasında İngiltere'nin West Bromwich Albion takımına kiralanan Mbaye Diagne, Wolverhampton maçında takımının eşitlik golünü kaydetti.

Senegalli forvet oyuncusu bu golle birlikte Premier Lig'deki gol sayısını 3'e çıkarmış oldu. Diagne şimdiye kadar 3 golün dışında 2 de asist yaparak takımına katkı verdi.

Mbaye Diagne'nin golünü izlemek için;

  • Öte yandan Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla ligin ilk yarısında çıktığı 15 lig maçında 9 gol atma başarısı göstermişti. Senegalli futbolcu, sarı kırmızılıların bu sezon halen en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.
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