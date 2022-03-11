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Mecburen Ozan Tufan

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, Mert Hakan ve İrfan Can’ın yokluğunda daha önce 11’de düşünmediği milli oyuncuya hafta sonunda oynanacak Alanyaspor maçında görev verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mecburen Ozan Tufan
Ozan Tufan, Watford dönüşü sonrası beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde hafta sonunda Alanyaspor ile oynanacak maçta görev vermeyi planladığı Ozan Tufan’a ‘hazır ol’ mesajı verdi. Mert Hakan ve İrfan Can’ın cezalı olması nedeniyle orta sahada milli futbolcuya şans vermeyi planlayan Kartal, idmanlarda 26 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'ye devre arasında geri dönen Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayla 2’si ilk 11 olmak üzere 7 maçta forma giydi, ilk 11 başladığı maçlarda da 90 dakikayı tamamlayamadı. Gol ve asist katkısı sağlamayan Ozan, kaleye isabetli şut da atamadı, isabetli orta da yapamadı.

10 numarada Zajc

Teknik direktör İsmail Kartal orta saha merkezde Crespo-Zajc ikilisini oynatacak. Tecrübeli çalıştırıcının, Zajc’ı 10 numara oynatmayı planladığı öğrenilirken, 17 yaşındaki Arda Güler’in ise Alanyaspor maçına yedek başlaması bekleniyor. Savunma hattını bozmayı düşünmeyen Kartal’ın sakatlık ve cezalı olmadığı sürece sağ bekte Osayi-Samuel, sol bekte Szalai, stoperde Serdar Aziz ve Kim Min-Jae dörtlüsünü kalan haftalarda oynatacağı belirtildi. Gustavo ve Novak ise görev verilirse oynayabilecek.

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