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Medipol Başakşehir Henry Onyekuru'nun peşinde

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun peşine düştü. Nijeryalı oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Başakşehir, Olimpiakos ile görüşmelere başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Medipol Başakşehir Henry Onyekurunun peşinde: Görüşmeler başladı
Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte yükselişe geçen Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Edin Visca'yı Trabzonspor'a satan turuncu-lacivertliler, Konyaspor'dan Serdar Gürler'i kadrosuna katmıştı.

Başakşehir Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor

Bir kanat oyuncusu daha transfer etmek isteyen Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun peşine düştü.

24 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Başakşehir, Olimpiakos ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmazken, yeni bir teklifin daha yapılacağı öğrenildi.

  • Bu sezon Yunan ekibi ile 21 maça çıkan Henry Onyekuru, 1 gol ve 1 asist ile oynadı. Nijeryalı oyuncu, 2018-2021 yılları arasında 3 dönem Galatasaray forması giymişti.

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