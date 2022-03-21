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Mehmet Sepil istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Mehmet Sepil, başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Mehmet Sepil istifa etti
Mehmet Sepil bir dönem Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürütmüştü.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, görevinden istifa etti

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

  • “Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır.”

Mehmet Sepil
DHA
Mehmet Sepil

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