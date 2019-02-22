UEFA AVRUPA LİGİ

Mehmet Topal'a Robben benzetmesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e 3-1 mağlup olan Fenrbahçe'de Mehmet Topal'ın attığı şık gol için övgü dolu yorumlar yapıldı. İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca, tecrübeli futbolcunun attığı gol için dikkati çeken bir benzetmede bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Topal'ın attığı golün ardından yaşadığı sevinç.

Mehmet Topal'ın attığı golün ardından yaşadığı sevinç.

Fotoğraf: Sefa Karacan / AA

Fenerbahçe, 1-0 galip geldiği maçın rövanşında Zenit'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Mehmet Topal'ın sol ayağıyla ceza sahası dışından attığı golle umutlanan sarı-lacivertliler skoru koruyamadı ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Attığı golle büyük övgü alan Mehmet Topal, Zenit'in üçüncü golündeki hatası nedeniyle ise sosyal medyada ciddi şekilde eleştirildi.

"Robben'e nazire yaptı"

Tecrübeli futbolcunun attığı golle ilgili İspanya'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Marca, Mehmet'in golü için, "Valencia'nın eski futbolcusu Topal, Robben'e nazire yaptı" ifadelerini kullandı.


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