Mehmet Topal'a Robben benzetmesi

Fenerbahçe, 1-0 galip geldiği maçın rövanşında Zenit'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Mehmet Topal'ın sol ayağıyla ceza sahası dışından attığı golle umutlanan sarı-lacivertliler skoru koruyamadı ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Attığı golle büyük övgü alan Mehmet Topal, Zenit'in üçüncü golündeki hatası nedeniyle ise sosyal medyada ciddi şekilde eleştirildi.

"Robben'e nazire yaptı"

Tecrübeli futbolcunun attığı golle ilgili İspanya'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Marca, Mehmet'in golü için, "Valencia'nın eski futbolcusu Topal, Robben'e nazire yaptı" ifadelerini kullandı.