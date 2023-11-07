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Spor

Menemen'de Yılmaz Vural rüzgarı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’nın başına geçen Yılmaz Vural, sarı-lacivertlilerle çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

16:12 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 16:16 - 7/11/2023 Salı
IHA
Menemen takımının Denizlispor maçı sonrası galibiyet pozu

Menemen takımının Denizlispor maçı sonrası galibiyet pozu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’da Yılmaz Vural rüzgarı esiyor.


Teknik Direktör Cenk Laleci’den sonra sarı-lacivertli ekibin başına geçen Yılmaz Vural, İzmir temsilcisinde kupa ve ligde çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.


Geçtiğimiz günlerde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Nevşehir Belediyespor’u 2-0 yenerek üst tura yükselen Vural yönetimindeki Menemen FK, son olarak da hafta sonu oynanan maçta Denizlispor’u 2-1 mağlup ederek 9. sıraya yükseldi.


70 yaşındaki teknik adam, Menemen FK kariyerine 2’de 2 yaparak başladı.





#2. Lig
#Menemen FK
#Yılmaz Vural
43 dakika önce
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