Menemenspor beraberliğe abone TFF 1. Lig'de en çok berabere kalan takım konumunda bulunan Menemenspor, Yılport Samsunspor'la dün 2-2 berabere kalarak bu sezon 13. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

Haber Merkezi 15 Nisan 2021, 10:56 Son Güncelleme: 15 Nisan 2021, 11:03 AA