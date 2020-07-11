Mensah Beşiktaş'a transfer ateşini yaktı

Transferin gözdesi olan Kayserisporlu Mensah, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı. Ganalı orta saha, Beşiktaşlı Tyler Boyd'un Kasımpaşa maçıyla ilgili yaptığı "Kardeşlerimle 3 puan" paylaşımına 'alev' emojisi bıraktı.

"Beşiktaş'la görüştük"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geçtiğimiz günlerde, "Mensah için resmi olarak Beşiktaş ile görüştük" açıklamasında bulunmuştu.

Bernard Mensah, Kayserispor'da gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çekti. Başarı futbolcu bu sezon Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 5 gol atarken, 8 de asist kaydetti.