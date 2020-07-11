SÜPER LİG

Mensah Beşiktaş'a transfer ateşini yaktı

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Bernard Mensah, Tyler Boyd'un paylaşımına bıraktığı yorumla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mensah'ın Kayserispor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mensah'ın Kayserispor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transferin gözdesi olan Kayserisporlu Mensah, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı. Ganalı orta saha, Beşiktaşlı Tyler Boyd'un Kasımpaşa maçıyla ilgili yaptığı "Kardeşlerimle 3 puan" paylaşımına 'alev' emojisi bıraktı.

"Beşiktaş'la görüştük"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geçtiğimiz günlerde, "Mensah için resmi olarak Beşiktaş ile görüştük" açıklamasında bulunmuştu.

  • Bernard Mensah, Kayserispor'da gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çekti. Başarı futbolcu bu sezon Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 5 gol atarken, 8 de asist kaydetti.
İşte Mensah'ın Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran emojili o yorumu;

Başkan resmen açıkladı: Mensah için Beşiktaş'la görüştük
Başkan resmen açıkladı: Mensah için Beşiktaş'la görüştük

Beşiktaş'ı 3-1 yenerek ligde kalma mücadelesinde kritik bir galibiyet alan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Bernard Mensah'ın transferine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Gözbaşı, transferin gözde ismi Ganalı orta saha için Beşiktaş ile görüştüklerini itiraf etti.TRT Spor'a konuşan başkan Berna Gözbaşı, "Mensah için resmi olarak Beşiktaş ile görüştük. Lig bitene kadar sonuç ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.Bernard Mensah, bu sezon forma giydiği 23 Süper Lig maçında çıkıp 5 gol atıp 8 asist yaptı. Bir 965 dakika sahada kalan Ganalı futbolcu 8 kez sarı kart bir kez de kırmızı kart gördü.Rıdvan Dilmen'den Bernard Mensah için canlı yayında transfer iddiası

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