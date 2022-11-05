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Mergim Berisha'dan erken gol: 30. saniyede attı

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Augsburg sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a giden Mergim Berisha, 30. saniyede attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Mergim Berisha'nın 30. saniyede Frankfurt'a attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mergim Berishanın 30. saniyede attığı golü izle
Berisha'nın gol sevinci

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Augsburg ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mücadelenin hemen başında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Berisha gollerine devam ediyor

Henüz 30. saniyede Demirovic'in pasını iyi kontrol eden Mergim Berisha, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Augsburg 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'den kiralık olarak giden Mergim Berisha bu gollü de saydığımızda, 8 maçta, 3 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.

Mergim Berisha'nın 30. saniyede attığı golü izle

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Berisha gol makinesine dönüştü


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