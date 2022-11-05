Mergim Berisha'dan erken gol: 30. saniyede attı

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Augsburg ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mücadelenin hemen başında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Berisha gollerine devam ediyor

Henüz 30. saniyede Demirovic'in pasını iyi kontrol eden Mergim Berisha, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Augsburg 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'den kiralık olarak giden Mergim Berisha bu gollü de saydığımızda, 8 maçta, 3 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.

Mergim Berisha'nın 30. saniyede attığı golü izle

Mergim Berisha, 30. saniyede attığı golle Frankfurt karşısında takımını 1-0 öne geçirdi pic.twitter.com/hGYHih7qOo — SPOR (@yenisafakspor) November 5, 2022

SPOR Berisha gol makinesine dönüştü



