Mergim Berisha Augsburg formasıyla ilk golünü Bayern Münih'e attı

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Augsburg sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Ev sahibi ekip, Mergim Berisha'nın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'de beklenileni veremeyen ve son olarak teknik direktör Jorge Jesus'un da gözüne giremeyen Mergim Berisha, Augsburg formasıyla ilk golünü Bayern Münih'e atmış oldu.

Berisha'nın Bayern Münih'e attığı gol

Karşılaşmanın 59. dakikasında penaltı çizgisi civarına gelen topu, tekte bırakan Berisha fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

🔥 Mergim Berisha, Augsburg'u Bayern Münih karşısında 1-0 öne geçirdi! #Bundesliga pic.twitter.com/Bp7aC9e5nw — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 17, 2022

SPOR Mergim Berisha Augsburg'a kiralandı



