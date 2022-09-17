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Mergim Berisha Augsburg formasıyla ilk golünü Bayern Münih'e attı

Fenerbahçe'de beklenileni veremeyen ve Almanya Bundesliga takımlarından Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, yeni takımıyla ilk golünü Bayern Münih'e attı. Augsburg 59. dakikada Mergim Berisha'nın attığı golle Bayern Münih karşısında 1-0 öne geçti. Mergim Berisha'nın, Bayern Münih'e attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mergim Berishanın Bayern Münihe attığı golü izle
Berisha ve takım arkadaşlarının gol sevinci

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Augsburg sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Ev sahibi ekip, Mergim Berisha'nın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'de beklenileni veremeyen ve son olarak teknik direktör Jorge Jesus'un da gözüne giremeyen Mergim Berisha, Augsburg formasıyla ilk golünü Bayern Münih'e atmış oldu.

Berisha'nın Bayern Münih'e attığı gol

Karşılaşmanın 59. dakikasında penaltı çizgisi civarına gelen topu, tekte bırakan Berisha fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Mergim Berisha Augsburg'a kiralandı
SPOR
Mergim Berisha Augsburg'a kiralandı


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