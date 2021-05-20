Merih Demiral Juventus'ta bir kupa daha kazandı

Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan final mücadelesinde Juventus ve Atalanta karşılaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bütün sezon maçlarının seyircisiz oynandığı İtalya’da bu final maçını 4 bin 300 futbolsever, tribünlerden izledi.

Maçın 31. dakikasında Juventus, İsveçli futbolcusu Dejan Kulusevski’nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

41. dakikada Atalanta’da Ruslan Malinovskiy skoru eşitleyen golü attı: 1-1.

İlk yarı karşılıklı gollerle eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda, Federico Chiesa 73. dakikada siyah-beyazlıları maçta yeniden üstün duruma getirdi: 2-1.

Bu arada, Atalanta'da 77. dakikada oyundaki yerini Berat Djimsiti’ye bırakan Rafael Toloi, yedek kulübesinde hakemi protesto ettiği için kırmızı kart gördü.

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Karşılaşmanın kalan dakikalarında Atalanta, beraberlik golü için yüklense de aradığı golü bulamadı.

Juventus, Atalanta'yı 2-1 yenerek, İtalya Kupası’nı kazandı.

Juventuslu oyuncular, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle kupayı kazanmanın coşkusunu yaşadı.

Bu sonuçla, 2 sezon aradan sonra yeniden kupayı kazanma başarısı gösteren Juventus, müzesindeki İtalya Kupası sayısını da 14'e çıkardı.

Buonanotte, così.

❤️🏆#ITAL14NCUP pic.twitter.com/wQcXdR3aOP — JuventusFC (@juventusfc) May 19, 2021

Merih'in Juve'deki 3. kupası

Bu arada Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral bu maçta yedek kulübesinde yer alırken, forma giymedi. Juventus'un kupayı kazanmasıyla Demiral, siyah-beyazlı takımla kazandığı kupalara, 2019-2020 lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası zaferinden sonra İtalya Kupası'nı da ekledi.

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Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo da teknik direktör olarak görev aldığı ilk sezonunda, İtalya Süper Kupası'ndan sonra İtalya Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.

Sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını açıklayan ve siyah-beyazlı takımla son kez bir final maçına çıkan emektar kaleci Gianluigi Buffon da kariyerinde 6. kez İtalya Kupası zaferi yaşadı.

Merih ve Buffon'un kupa pozu