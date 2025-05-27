Mersin Spor'da Anadolu Efes mesaisi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda oyuncular taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Berkay Üstündağ, asbaşkan Doğukan Uyan ve yöneticiler de antrenmanı takip etti.