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Mersin Spor'da Anadolu Efes mesaisi

Mersin Spor'da Anadolu Efes mesaisi

17:1227/05/2025, Salı
AA
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Can Sevim idmanda oyuncularına bir konuşma yaptı.
Can Sevim idmanda oyuncularına bir konuşma yaptı.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Basketbolda Mersin Spor, Anadolu Efes maçının hazırlıklarını sürdürdü


Mersin Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda oyuncular taktik çalışması gerçekleştirdi.


Kulüp başkanı Berkay Üstündağ, asbaşkan Doğukan Uyan ve yöneticiler de antrenmanı takip etti.


Mersin Spor ile Anadolu Efes, 30 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.​​​​​​​




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