Mert Günok 663 sonra milli takım kalesine geçti

A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele öncesinde Ermeni taraftarlar, büyük bir saygısızlıkta bulundu.