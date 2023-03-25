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Spor

Mert Günok 663 sonra milli takım kalesine geçti

Ermenistan karşısında maça ilk 11'de başlayan Mert Günok, 663 gün sonra milli takım kalesine geçti. Mert en son 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynanan Gine maçında sahaya çıkmıştı.

20:55 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mert Günok en son 2021 yılında A Milli formayı giymişti

Mert Günok en son 2021 yılında A Milli formayı giymişti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında A Milli Takım, Ermenistan'a konuk oldu.

Maça ilk 11'de başlayan Mert Günok, 663 gün sonra milli takım formasıyla sahaya çıktı.

2021'de oynamıştı en son sahaya çıkmıştı

Mert, son olarak milli takımın Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.

Stefan Kuntz, ilk kez aday kadroya çağırdığı Mert'i ilk 11'de sahaya sürdü.



#Mert Günok
#A Milli Takım
#Ermenistan
1 saat önce
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