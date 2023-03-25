Mert Günok 663 sonra milli takım kalesine geçti

Mert Günok en son 2021 yılında A Milli formayı giymişti
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında A Milli Takım, Ermenistan'a konuk oldu.
Maça ilk 11'de başlayan Mert Günok, 663 gün sonra milli takım formasıyla sahaya çıktı.
2021'de oynamıştı en son sahaya çıkmıştı
Mert, son olarak milli takımın Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.
Stefan Kuntz, ilk kez aday kadroya çağırdığı Mert'i ilk 11'de sahaya sürdü.