Mert Hakan Yandaş'tan Olympiakos Başkanı Marinakis'in küstah açıklamalarına sert yanıt

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4’üncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp’i 3-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5’e yükseltti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 9’uncu dakikada Mert Hakan, 16’ncı dakikada Meyer ve 29’uncu dakikada Berisha kaydetti.

"Herkesten özür diliyoruz"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasına yakılır bir şekilde mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Yandaş, "Mert Hakan Yandaş, “3 haftalık kötü bir süreç vardı. Camia olarak uzun süredir gelen bir şampiyonluk hasreti var. Kırılgan bir durumdayız; taraftarımız da biz de öyle.. Bir noktada haklılar, onları çok üzdük. Hafta içi de Türkiye’yi daha iyi bilen taraf olarak bizler sorumluluk almaktan çekinmedik. Arkadaşlarımıza artık bu işin böyle gitmeyeceğini bir şekilde anlattık. Onlar da sağ olsun iyi reaksiyon verdi. İnsanları tabii ki bu kadar üzmeye hakkımız yok. Buraya da bunun bilincinde geldik. İyi atmosferde geldik, kazanacağımıza inanarak geldik ama bu bir başlangıç. Bu inişli çıkışlı olmamalı. Fenerbahçe formasına yakışır şekilde mücadele etmeliyiz. O 3 haftayı herkese bu maçla unutturamayız ama inşallah böyle devam ederek unutturmak istiyoruz. O 3 hafta için de herkesten özür diliyoruz” dedi.

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"Fenerbahçe her zaman iddialıdır"

Fenerbahçe’nin olduğu her yerde iddialı olduğunun altını çizen Mert Hakan, “UEFA Avrupa Ligi’nde, bulunduğu her yerde Fenerbahçe iddialıdır! Bugüne kadar burada da çok iyi sonuçlar almamıştık. Bugün, bunun başlangıcı olsun. Bu gruptan çıkmak için son ana kadar elimizden geleni yapacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İnşallah böyle devam eder. Çok güzel bir galibiyet aldık, iyi oyunla.. Daha farklı da bitebilirdi, mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Küstah başkana sert yanıt

Olympiakos'un başkanı Vangelis Marinakis'in ilk maçın ardından söylediği "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum. İstanbul bizim!" sözlerini unutmadıklarını söyleyen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, "Bugün Fenerbahçe kaptanı olarak sahaya çıktım. Bu benim için çok çok büyük bir gurur. Layık olmak için de elimden geleni yapıyorum. Olympiakos'u orada yenip onların başkanına en iyi cevabı vermek istiyoruz. Hepsinin bilincindeyiz biz" dedi.

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