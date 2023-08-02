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Spor

Mert Müldür resmen açıklandı

Fenerbahçe, Mert Müldür transferini resmen duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

22:49 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mert Müldür

Mert Müldür

Yeni sezonun Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mert Müldür'ü resmen açıkladı. Mert Müldür'ün bonservisini alan Fenerbahçe, milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

''Taraftarla kavuşmak için sabırsızlanıyorum''

Kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attıktan sonra açıklamalar yapan Mert Müldür,
"Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamayan Mert Müldür, Serie A'da 2, İtalya Kupası'nda ise 1 maçta görev alabilmişti.



#Mert Müldür
#Fenerbahçe
#Transfer
1 saat önce
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