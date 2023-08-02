Mert Müldür resmen açıklandı

Kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attıktan sonra açıklamalar yapan Mert Müldür,

"Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."