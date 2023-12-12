Messi-Ronaldo rekabetinde son dans

Suudi Arabistan Pro Lig 16. haftasında Al Nassr evinde Al Riyadh’ı konuk etti. Anderson Talisca’nın 2 gol kaydettiği maçta Al Nassr rakibini 4-1 mağlup etti. Goller dakika 31’ Cristiano Ronaldo, 45’ Otavio 67’ ve 90’ Anderson Talisca ve 68’ Andre Gray’den geldi. Al Nassr aldığı bu sonuçla puanını 37’ ye çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Al Nassr - Al Riyadh maç özetini izlemek ve Suudi Arabistan Pro Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.