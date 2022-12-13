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Messi heykeli alay konusu oldu

Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekleyen Hintli futbolseverler, Lionel Messi'nin heykelini yaptı. Ancak heykel, Messi'ye hiç benzememesi nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Messinin Hindistanda yapılan heyekli
Lionel Messi, bu Dünya Kupası'nda çıktığı 5 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, bugün Hırvatistan karşısında finale çıkma mücadelesi verecek. Maçta gözler, kariyerinde son kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Lionel Messi'de olacak.

Hindistan'da Messi heykeli

Tüm dünyada yoğun ilgiyle takip edilen Dünya Kupası'nda bugün oynanacak Arjantin-Hırvatistan maçı öncesi Hindistan'dan gelen bir görüntü gündem oldu.

Turnuvada Arjantin'i destekleyen Hintli futbolseverler, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin bir heykelini yaptı. Bulundukları sokakları Arjantin bayraklarıyla donatan taraftarlar, yoğun ilgi gösterdikleri heykel ile fotoğraf çekildi. Ancak sergilenen heykelin Lionel Messi'ye hiç bezememesi sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte Messi'nin Hindistan'da yapılan o heykeli:

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