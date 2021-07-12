​Messi’nin ilk kupası​

Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya’yı 1-0 yenen Arjantin, şampiyon oldu. Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı’nda oynanan maçı Arjantin 1-0 kazanarak Kupa Amerika’yı 28 yıl sonra kazandı. Arjantin böylece bu kupayı 15. kez müzesine götürdü. Maçın tek golünü 22. dakikada Angel Di Maria attı. Böylece 3 kez Kupa Amerika finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin’le kupa kazanma başarısı gösterdi.Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yaptı.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ