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Messi’nin ilk kupası

Kupa Amerika finalinde Brezilya’yı 1-0 yenen Arjantin, 28 yıl aradan sonra kupanın sahibi oldu. Arjantin’le daha önce üç Kupa Amerika finali, bir de Dünya Kupası finali kaybeden Messi, milli takımıyla ilk kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Messi’nin ilk kupası​
Messi

Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya’yı 1-0 yenen Arjantin, şampiyon oldu. Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı’nda oynanan maçı Arjantin 1-0 kazanarak Kupa Amerika’yı 28 yıl sonra kazandı. Arjantin böylece bu kupayı 15. kez müzesine götürdü. Maçın tek golünü 22. dakikada Angel Di Maria attı. Böylece 3 kez Kupa Amerika finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin’le kupa kazanma başarısı gösterdi.Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yaptı.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

  • Arjantin’in Kupa Amerika finalinde Brezilya’yı 1-0 yenmesinin ardından binlerce Arjantinli kutlama yapmak için sokaklara döküldü. Başkent Buenos Aires’in merkezindeki Dikilitaş’ta toplanan binlerce kişi, 28 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevincini yaşarken, Arjantinliler “Messi” sloganları attı. Arabasıyla gelenler de korna çalarak kutlamaya eşlik etti. Binlerce kişinin bir araya geldiği kutlamada Arjantin halkı koronavirüs salgınını unutarak sosyal mesafe kuralına uymadı. Kutlamaların Arjantin sokaklarında günlerce sürmesi bekleniyor.
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