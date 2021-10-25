Messi'yi taraftar durdurdu

Ligue 1'in 11. haftasında Paris Saint-Germain'in deplasmanda Olimpik Marsilya ile golsüz berabere kaldığı maçta ilginç anlar yaşandı.
Mücadelenin 73. dakikasında sahaya atlayan bir taraftar, PSG'nin Messi ile çıktığı hızlı atağı kesti.
Marsilya ceza sahasına yönelen Arjantinli yıldızın arkasından koşan taraftar, maçın durmasına neden oldu.
Futbolcular büyük şaşkınlık yaşarken, güvenlik görevlileri sahaya giren taraftarı kısa süre içerisinde dışarı çıkardı.
İşte maça damga vuran o anlar:
👀 Marsilya taraftarı, Lionel Messi'yi farklı bir yolla durdurmayı denedi!
🏃 Bir taraftar sahaya girdi ve atağı kesti...
🔵 Marsilya 0-0 PSG 🔵 #Ligue1UberEats pic.twitter.com/rVyd3vjlr0
👀 Marsilya taraftarı, Lionel Messi'yi farklı bir yolla durdurmayı denedi!