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Messi'yi taraftar durdurdu

Fransa'da oynanan Marsilya-PSG maçında sahaya giren bir taraftar, konuk ekibin Lionel Messi ile geliştirdiği hızlı atağı kesti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Messiyi taraftar durdurdu
Messi topu sürerken arkasında taraftarı görmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Ligue 1'in 11. haftasında Paris Saint-Germain'in deplasmanda Olimpik Marsilya ile golsüz berabere kaldığı maçta ilginç anlar yaşandı.

Mücadelenin 73. dakikasında sahaya atlayan bir taraftar, PSG'nin Messi ile çıktığı hızlı atağı kesti.

Marsilya ceza sahasına yönelen Arjantinli yıldızın arkasından koşan taraftar, maçın durmasına neden oldu.

Futbolcular büyük şaşkınlık yaşarken, güvenlik görevlileri sahaya giren taraftarı kısa süre içerisinde dışarı çıkardı.

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