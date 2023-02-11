|
Spor

Mesut Arda Güler ile görüntülü görüştü

Adıyaman'da enkazın altından 113 saat sonra çıkarılan Mesut, ambulanstan Arda Güler'e seslenmişti. Arda Güler'i çok sevdiğini belirten Mesut, bugün genç futbolcuyla görüntülü görüştü.

16:49 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mesut ile Arda Güler'in görüşmesi

Mesut ile Arda Güler'in görüşmesi

Adıyaman'da 113. saatte enkazdan çıkarılan Mesut, Arda Güler'e mesaj yollamış, "Hocaya söyle seni daha çok oynatsın" demişti. Arda Güler bunun üzerine sosyal medya hesabından Mesut'a selam yollayıp en yakın zamanda görüşeceklerini ifade etmişti.


Fenerbahçe bugün sosyal medya hesabından, Mesut ile Arda Güler'in gerçekleştirdiği görüntülü konuşmayı paylaştı. Arda ile görüşen Mesut, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya devam abi. Senin gibi topçular milyonda bir geliyor" ifadelerini kullandı. Arda Güler ise, "Seni iyileştikten sonra tesise bekliyoruz. Sana formamı vereceğim" sözleriyle Mesut'a cevap verdi.


#Futbol
#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Deprem
1 saat önce
default-profile-img
Mesut Arda Güler ile görüntülü görüştü
Bakan Soylu konuşuyor
Adanaspor, Spor Toto 1. Ligden çekilen ikinci takım oldu
Adanaspor çekiliyor
İslahiye'de baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
Konyalı TIR'cı lastikleri parçalanmasına rağmen iş makinesini bölgeye yetiştirdi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.