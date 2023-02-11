Mesut Arda Güler ile görüntülü görüştü

Adıyaman'da 113. saatte enkazdan çıkarılan Mesut, Arda Güler'e mesaj yollamış, "Hocaya söyle seni daha çok oynatsın" demişti. Arda Güler bunun üzerine sosyal medya hesabından Mesut'a selam yollayıp en yakın zamanda görüşeceklerini ifade etmişti.

Fenerbahçe bugün sosyal medya hesabından, Mesut ile Arda Güler'in gerçekleştirdiği görüntülü konuşmayı paylaştı. Arda ile görüşen Mesut, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya devam abi. Senin gibi topçular milyonda bir geliyor" ifadelerini kullandı. Arda Güler ise, "Seni iyileştikten sonra tesise bekliyoruz. Sana formamı vereceğim" sözleriyle Mesut'a cevap verdi.