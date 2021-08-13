Mesut Özil: Benim için bir rüyaydı

Fenerbahçe’nin tecrübeli yıldızı Mesut Özil, Fransız basınına konuştu. Üzerindeki baskıyı motivasyon olarak gördüğünü söyleyen yıldız futbolcu, “Bu kadar özel ilgi ve sevgi gösterilince, karşılığında en iyisini vermek istiyorsunuz” dedi.

"Baskıyı motivasyon olarak görüyorum"

Fenerbahçe’de oynamanın baskı oluşturduğunu kabul eden yıldız Mesut Özil, “Ben bunu bir motivasyon olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince karşılığında en iyisini vermek için kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu sevgiyi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey” ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçlarını izleyerek büyüdüm"

Geçmişinde Türkiye ile bağlarını hiç koparmadığını söyleyen yıldız futbolcu, “Bazı akrabalarım burada yaşadığı için neredeyse her yaz ziyarete gelirdik. Evde Türkçe konuşarak ve televizyonda Fenerbahçe maçları izleyerek büyüdüm” diye konuştu.

"Benim için çok anlamlı"

Türkiye’ye kan ve gönül bağı sayesinde her zaman aşina olduğunu belirten Mesut Özil, “Burada futbol oynamak ve insanları futbola bağlayan tutkuyu en ön sıradan hissedebilmek, benim için çok anlamlı” şeklinde konuştu.

"Benim için bir rüyaydı"

Fenerbahçe’nin çocukluk aşkı olduğunu kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, “Bir gün bu formayı giyebilmek benim için gerçek bir rüyaydı. İmza atalı 7 ay oldu ve bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum” ifadelerini kullandı.

"Taraftarlar çok destek verdi"

Pandemi yüzünden henüz taraftar ile bu hisleri yeteri kadar paylaşamadığını kaydeden Mesut Özil, “Ancak son zamanlarda, özellikle sosyal medyada bana çok destek verdiler” sözleriyle taraftara teşekkür etti.

SPOR Fenerbahçe’de Mesut Özil'in çektiği fotoğraf beğeni topladı

SPOR Yıldız oyuncunun transferine Mesut Özil formülü