Mesut Özil defteri kapandı

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mesut Özil defteri tamamen kapandı. Sarı-lacivertli takımda sağlık kontrolleri devam ederken, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcu sağlık kontrollerine de çağrılmadı. Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen 33 yaşındaki yönetim tarafından daha sonra bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Mesut Özil ise Jorge Jesus’un kendisine kapılarını tamamen kapatmasına rağmen sözleşmesini Fenerbahçe’de tamamlamak istiyor. Yıldız futbolcu, artık kadro dışı olsa dahi sözleşmesinin gereği olarak takım çalışmalarına katılmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi ise Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmayı planlıyor.

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Bu hafta görüşme var

Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu Mesut Özil ve menajeri Erkut Söğüt ile hafta içerisinde bir araya gelerek, tecrübeli oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmaya çalışacak. Yönetimin sözleşme şartlarını yerine getirmemesi durumunda sarı-lacivertli kulübün yüklü bir tazminat ödemeyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

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Fenerbahçe yönetiminden daha önce de Mesut Özil’in futboldan daha çok ticari işlerle uğraştığı, istikrarlı bir şekilde sahada olmamasının takımı sıkıntıya soktuğu eleştirileri yapılmıştı.

Yönetim, yüksek maaş yükünden de kurtulmayı amaçlıyor.

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