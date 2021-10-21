Mesut Özil efsanelerle aynı listede

Mesut Özil bu sezon 10 maçta, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Rus basını, dünyanın en değerli 10 numaralarının yer aldığı bir liste yayınladı. Futbol tarihinin en önemli isimlerinin bulunduğu listeye, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil de dahil edildi.

Soccer.ru adlı sitede yer alan haberde Mesut Özil için, "İstatistikler yalan söylemez. Özil neslinin en üretken oyun kurucularından biriydi. Real Madrid'de önemli bir rol oynadı. Ancak Arsenal'da istediğini yapamadı. Özil, oynadığı takımların çoğunda ve Alman Milli Takımı'nda başarılar yaşadı. Tartışmalı bir karakter ama kimse Mesut Özil'in sahada başarısız olduğunu söyleyemez" ifadeleri kullanıldı.

En değerli 10 oyuncu

Pele, Messi, Zidane, Maradona, Bergkamp, Ronaldinho, Totti, Platini, Riquelme, Mesut Özil.

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