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Mesut Özil idmana çıkamadı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil'in bağırsak enfeksiyonu nedeniyle idmana katılmadığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Mesut Özil idmana neden çıkmadı?
Mesut Özil'in tedavisine başlandığı bildirildi.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel ve taktiksel organizasyonlarla tamamlandı.

Mesut Özil idmanda yer almadı, Serdar Aziz takımdan ayrılı çalıştı

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle idmana katılmayan Mesut Özil'in tedavisine başlandığı, Serdar Aziz'in ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

  • Fenerbahçe, yarın TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile Ankara'da hazırlık maçında karşılaşacak.

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