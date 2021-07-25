Mesut Özil idmana çıkamadı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel ve taktiksel organizasyonlarla tamamlandı.
Mesut Özil idmanda yer almadı, Serdar Aziz takımdan ayrılı çalıştı
Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle idmana katılmayan Mesut Özil'in tedavisine başlandığı, Serdar Aziz'in ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
- Fenerbahçe, yarın TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile Ankara'da hazırlık maçında karşılaşacak.
Günün antrenmanı ✅ pic.twitter.com/qN2LWfoxUX
Günün antrenmanı ✅ pic.twitter.com/qN2LWfoxUX— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 25, 2021