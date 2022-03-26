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Mesut Özil Inter Miami'ye transfer oluyor

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki yıldız oyuncu Mesut Özil, İngiliz futbol efsanesi David Beckham’ın sahibi olduğu İnter Miami takımıyla görüşmelere başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil Inter Miamiye transfer oluyor
Mesut Özil bu sezon 26 maçta, 9 gol ve 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe’de teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-lacivertliler 33 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt’ü kulübe çağırdı. Yönetim, Mesut Özil ve menajeriyle görüşerek, sözleşme fesih konusunda görüşmede bulunacak.

Inter Miami ile görüşmeler başladı

Son yaşanan gelişmelerden sonra ayrılma kararı alan Mesut Özil, menajeriyle de bir durum değerlendirmesi yaptı. Yıldız oyuncunun ABD’den gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve sezon sonunda ABD’nin yolunu tutacağı belirtildi. Mesut Özil, İngiliz futbol efsanesi David Beckham’ın sahibi olduğu ABD’nin İnter Miami takımıyla görüşmelere başladı.

  • "Senin gelmene gerek yok"
  • Inter Miami’nin Mesut Özil’i transfer etmek istediği belirtildi. Kadro dışı kalmasıyla ilgili konuşan Özil, “Kadro dışı kararından haberim yoktu. Takımın izin günlerinde Almanya’ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. ‘Senin gelmene gerek yok’ yanıtını aldım” açıklamasını yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mesut Özil, “Aslolan Fenerbahçe’dir” ifadelerini kullandı.

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